У Німеччині не виключають залучення систем ППО НАТО для захисту неба над Заходом України

Про це повідомляє DW з посиланням на газету FAZ.

Видання пише, що країни НАТО можуть допомогти Україні із захистом її західної території від атак російських безпілотників, використовуючи засоби ППО, що розміщені на східних кордонах НАТО – у Польщі чи Румунії.

Зазначається, що такого розвитку подій не виключають представники низки німецьких політичних партій, у тому числі правлячих Вільної демократичної партії (ВДП) та "Союзу 90"/Зелені".

За словами Агнешки Бруггер із партії "Зелені", вона вважає вірним розташувати системи протиповітряної оборони на кордонах сусідніх з Україною держав так, щоб вони могли захищати і західні частини України.

Цю думку поділяє її колега по партії Антон Гофрайтер.

"Повітряну оборону України з території Польщі та Румунії не варто виключати у довгостроковій перспективі", - заявив політик, уточнивши, що наразі про це "не йдеться". На теперішній день, на думку Гофрайтера, для Заходу головне значне збільшення постачання озброєнь та боєприпасів для самої України.

Своєю чергою, депутат ВДП Маркус Фабер зазначає, що кількість систем ППО та ракет до них вже зараз обмежена, тому необхідно гарантувати їх достатні обсяги у довгостроковій перспективі.

"За таких умов я вважаю це (залучення західних систем ППО для захисту неба над Україною. - Ред.) можливим", - заявив він.

За знищення російських безпілотних літаючих апаратів над Україною західними системами ППО виступив і депутат опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Родеріх Кізеветтер.

"Це розвантажить українську протиповітряну оборону та дозволить їй захистити фронт", - аргументує він.

Як стверджує Кізеветтер, приклад Ізраїлю, якому у квітні сили США, Франції та Великобританії допомогли відбити масштабну повітряну атаку Ірану, говорить про те, що в подібній ситуації держави, які надали допомогу, не стають автоматично сторонами конфлікту.

Ідея збивати над Заходом України російські безпілотники з використанням розміщених у Румунії та Польщі систем ППО Альянсу, належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе, а також колишньому помічнику генсека НАТО, генерал-лейтенанту Горсту-Гайнріху Браусу.

На думку Ланґе, це дозволило б створити на українському кордоні безпечну зону завширшки до 70 кілометрів. А це, у свою чергу, допомогло б розвантажити українські сили ППО на інших дільницях фронту.

Журналісти FAZ вважають, що такий підхід став би кроком у тому ж напрямку, над яким роздумує президент Франції Еммануель Макрон. Нагадаємо, він не виключив відправлення французьких військових на допомогу Києву, зауваживши, що західні сили б безпосередньо відбивали російські атаки, але не з території України.