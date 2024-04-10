Столтенберг: Україна просто не може чекати. Їй потрібна протиповітряна оборона, боєприпаси і допомога. Негайно

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав 10 квітня під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Столтенберг наголосив, що ситуація на полі бою в Україні є складною, і затримки у військовій допомозі – передусім постачанні ППО та боєприпасів – дозволять російським ракетам уражати більше цілей і "тиснути вздовж лінії фронту".

"Україна просто не може чекати. Їй потрібна протиповітряна оборона, боєприпаси і допомога. Негайно", – підкреслив він.

Генсек нагадав, що Альянс працює над забезпеченням надійної і передбачуваної допомоги Києву зараз і в довгостроковій перспективі, "щоб Україна менше покладалась на добровільні внески і більше на зобов'язання НАТО".

"москва має зрозуміти, що вона не може чекати на них, і тому пакет для України з передбачуваною і надійною підтримкою – це те, над чим ми зараз працюємо в НАТО", – додав Столтенберг.