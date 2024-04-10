Войти | Зарегистрироваться
07:42

пятница,
12 апреля
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

МО Британії: рф хоче набрати за контрактом 400 тис. військових у 2024 році

11.04.2024 / 12:16
Держава-агресорка російська федерація хоче набрати за контрактом 400 тис. військових у 2024 році, що необхідно для підтримки її сил в Україні, які зазнали величезних втрат.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, опублікованому в соцмережі Х.

Так, зазначається, що Росія продовжує призивати солдатів навесні та восени – весняний призов розпочався 1 квітня 2024 року.

"Цієї весни планується призвати близько 150 000 солдатів у віці від 18 до 30 років, що відповідає числу, призваних раніше", – йдеться в повідомлення.

Вказується, що ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх видах збройних сил росії, але наразі не задіяні на бойових завданнях в Україні.

Розвідка інформує, що призовники служать у гарнізонах по всій росії. У сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від тих, що укомплектовані солдатами контрактної служби. А солдати-строковики, ймовірно, служать в росії на прилеглій до кордону з Україною території в підрозділах, що забезпечують прикордонну безпеку.

Також аналітики повідомляють, що російські війська в Україні укомплектовані солдатами контрактної служби та деякими резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року. На солдатів строкової служби часто чинять тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом і тоді несли б відповідальність за службу в Україні.

Зазначається, що російська влада, ймовірно, не бажає ризикувати бойовими втратами серед солдатів-строковиків, що, ймовірно, є непопулярним – втрати серед солдатів-добровольців сприймаються суспільством більш толерантно.

"росія прагне набрати близько 400 000 військовослужбовців за контрактом у 2024 році. Це необхідно для підтримки її сил в Україні, які зазнали величезних втрат, а також для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 мільйона цього року і до 1,5 мільйона надалі", – повідомила британська розвідка.

мобілізація, МО Британії
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 апреля
10 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.