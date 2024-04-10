МО Британії: рф хоче набрати за контрактом 400 тис. військових у 2024 році

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії, опублікованому в соцмережі Х.

Так, зазначається, що Росія продовжує призивати солдатів навесні та восени – весняний призов розпочався 1 квітня 2024 року.

"Цієї весни планується призвати близько 150 000 солдатів у віці від 18 до 30 років, що відповідає числу, призваних раніше", – йдеться в повідомлення.

Вказується, що ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх видах збройних сил росії, але наразі не задіяні на бойових завданнях в Україні.

Розвідка інформує, що призовники служать у гарнізонах по всій росії. У сухопутних частинах вони, як правило, формують батальйон окремо від тих, що укомплектовані солдатами контрактної служби. А солдати-строковики, ймовірно, служать в росії на прилеглій до кордону з Україною території в підрозділах, що забезпечують прикордонну безпеку.

Також аналітики повідомляють, що російські війська в Україні укомплектовані солдатами контрактної служби та деякими резервістами, мобілізованими наприкінці 2022 року. На солдатів строкової служби часто чинять тиск, щоб вони вступили на службу за контрактом і тоді несли б відповідальність за службу в Україні.

Зазначається, що російська влада, ймовірно, не бажає ризикувати бойовими втратами серед солдатів-строковиків, що, ймовірно, є непопулярним – втрати серед солдатів-добровольців сприймаються суспільством більш толерантно.

"росія прагне набрати близько 400 000 військовослужбовців за контрактом у 2024 році. Це необхідно для підтримки її сил в Україні, які зазнали величезних втрат, а також для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 мільйона цього року і до 1,5 мільйона надалі", – повідомила британська розвідка.