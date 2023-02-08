Рєзніков заявив, що в Україні відбувається планова мобілізація, адже потрібно відновити втрати

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JIT оприлюднила матеріали про причетність путіна до аварії рейсу MH1709.02.2023 / 09:15
ISW: путін не готовий застосувати ядерну зброю через загрозу втратити свій статус07.02.2023 / 09:11Президент росії володимир путін неодноразово ставив високі цілі, закликаючи свій уряд та збройні сили до їх досягнення, але утримуючись від ухвалення дорогих рішень, яких потребує затяжної війни. Глава кремля не готовий йти на ризик через загрозу втратити свій статус, тому малоймовірно, що він готовий застосувати ядерну зброю.Последние новости рубрики
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15:26
Штеффен Гебештрайт: Обіцяні танки від ФРН надійдуть в Україну вчасно
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11:23
ЄС не дозволить здійснитися імперським планам росії
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10:19
Рада Європи запропонувала варіанти щодо створення спецтрибуналу з розслідування злочинів рф
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12:08
Спалилися через мову: росіяни поширюють фейк про те, що з України не випускають неповнолітніх хлопців
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11:05
The Guardian: В ЄС спалахнул конфлікт через витік інформації про візит Зеленського до Брюсселя
- 15:26
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Сольський: росія цілеспрямовано саботує роботу "зернового коридору"24.01.2023 / 09:15Последние новости рубрики
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17:31
Українцям нагадали про податок на "зайві" квадратні метри
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14:22
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі України зросла до 38%
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12:25
Євробляхи повертаються: Україні хочуть передавати конфісковані у Латвії автомобілі
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18:00
У ПФУ розповіли, хто має право на призначення субсидії
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16:05
Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про прозорість оборонних закупівель
- 17:31
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Алмазні картини в інтер'єрі, як правильно використовувати03.02.2023 / 00:36Алмазна мозаїка - мистецтво, яке не так давно з'явилася серед поціновувачів рукоділля і дуже швидко стало популярним хобі серед творчих особистостей. Результат роботи виглядає як вишивка, проте нитки та голки не використовуються при створенні даних картин. У набір входять стрази, основа з клейкою поверхнею на яку кріпляться «алмазні розсипи», лоток, зручний пінцет і стилос. Процес захоплює, та потребує чималої концентрації. Сьогодні придбати набір можна як на просторах інтернету, так і у магазинах рукоділля.
Нужен ли в квартире фильтр для воды01.02.2023 / 22:54Последние новости рубрики
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Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»15.01.2023 / 10:10Последние новости рубрики
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У Португалії проросійська організація проводитиме гібридні маніфестації із закликами не підтримувати санкції проти рф
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У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
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Авіакатастрофа у Броварах: Школярі, які рятували дітей у садочку, отримали нагороди
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Друга армія світу використовує гумові танки, які просто здулись
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В одній зі шкіл міста Мурманськ учитель дав дітям завдання українською мовою
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ЗСУ врятували з палаючого російського танка триметрового пітона
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Чернєв: Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України
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09:25
Україна завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства, - Зеленський
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Жителі міста Дніпро провели акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета
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ДБР звинуватило неназване підприємство у розкраданні продуктів харчування для ЗСУ
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