Костін розповів скільки військових рф засуджено в Україні за воєнні злочини

Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін, котрого цитує пресслужба Офісу Генпрокурора.

«Повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року є продовженням війни, яку росія веде проти України з 2014 року. Події 2014-2022 років є основою першої частини українських позовів у ЄСПЛ та Міжнародному суді ООН», – сказав Костін.

За його словами, знищення цивільного населення України – навмисна стратегія росії. Вона включає вбивства, тортури та сексуальне насильство щодо тих, хто ідентифікує себе як українець, а також депортацію дітей, обстріл критичної інфраструктури та інші військові злочини.

«Наразі 260 російським військовим повідомлено про підозру, до суду направлено обвинувальні акти щодо 92, і 25 засуджено. Продовжуються дискусії про формат спецтрибуналу для керівництва росії. Усі причетні до злочинів будуть ідентифіковані та притягнуті до відповідальності», – зазначив Костін.