Міжнародні експерти визнали провал проведеної за часів Порошенко судової реформи

Про це говорили міжнародні та українські експерти під час міжнародної конференції, яка відбулася у середу у Києві, пише УНІАН.

«Установи, які утворилися в результаті різних реформ, такі як НАБУ, Спеціальна антикорупційна прокуратура, Агенція із запобігання корупції, Вищий антикорупційний суд та нові органи, що створені за судовою реформою, мають різні проблеми. Вони паралізують одне одного, конфліктують, стають на шляху один одного», - зазначив Віллі Форте, засновник організації “Права людини без кордонів”.

Українські депутати, які брали участь у розмові, також переважно підтримали цю думку.

«Європейські політики погоджуються із тим, що судова реформа у нас не відбулась, то ж треба взагалі перевірити її ефективність», - зазначила народний депутат України, заступник голови комітету Верховної Ради з питань інтеграції з Європейським Союзом Марія Мезенцева.

Її колега, голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін у свою чергу вважає, що недовіра до судової системи викликана незрозумілою судово реформою. Розв’язанням цієї проблеми, на його думку, може бути створення незмінної моделі судової системи.

У свою чергу екс-голова Вищої ради юстиції Володимир Колісніченко виокремив іншу проблему судової реформи - процедура формування судів.

«В судовій системі знизилась довіра до суду. Судді стали залежні від способу формування, оскільки процедура дуже громіздка… до судової системи не завжди потрапляють люди з високими морально ціннісними орієнтирами», - вважає він.

Однією з головних тез, яка наскрізь проходила через всю дискусію, була потреба у створенні конкретної моделі судової реформи. Адже за останні 10 років українці так і не дочекалися чіткої моделі реформування. То ж сторони домовились утворити робочу групу з вирішення питань, які порушувалися під час розмови.

Міжнародна конференція «Діалог про правосуддя - 2» відбулася 2 вересня у КВЦ «Парковий» за ініціативи Інституту демократії та розвитку «PolitA» і «Судово-юридичної газети». Це дискусія найвищого рівня - у ній взяли участь понад 30 учасників, серед яких народні депутати України, судді вищих судових інстанцій, провідні юристи, євродепутати та фахівці з Європи, США, Ізраїлю.

Обговорення активно проходило 2 години. За цей час відбулася полеміка щодо різних аспектів судової реформи.

Зазначена конференція є вже другим подібним заходом між Україною та Європейським Союзом, де обговорюються проблеми судочинства і європейські депутати та експерти обмінюються досвідом і думками з українськими колегами та суддями.

Варто зазначити, що цього разу було здійснено спробу зірвати конференцію, через що деякі іноземні гості, які мали долучитися до розмови он-лайн, не змогли цього зробити.

Одразу після початку конференції надійшло анонімне повідомлення про мінування будівлі КВЦ «Парковий». Усі присутні змушені були залишити приміщення і чекати на вулиці, доки працівники правоохоронних органів перевірять будівлю. Також за день до конференції представники окремих громадських організацій спробували провести масовану кампанію з дезінформації, намагаючись перешкодити налагодження конструктивного діалогу між українськими та європейськими фахівцями.

Попри це, спілкування все ж відбулося. Даний факт, на переконання організаторів, свідчить про зацікавлення європейських фахівців у галузі права у веденні діалогу з українськими колегами.