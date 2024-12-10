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Пишний розповів, скільки міжнародної допомоги Україна може отримати у грудні

13.12.2024 / 18:30
У грудні 2024 року Україна розраховує на отримання $8,5 млрд міжнародної допомоги. Ці кошти забезпечать підтримку валютного ринку та стабільність резервів.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час брифінгу.

«У грудні Україна розраховує отримати близько $8,5 млрд відповідної міжнародної допомоги», – сказав голова Нацбанку.

За словами Пишного, прогноз НБУ на 2025 рік щодо надходження понад $38 млрд міжнародної підтримки залишається незмінним. Ці кошти забезпечать підтримку валютного ринку та стабільність міжнародних резервів України.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук уточнив, що перші транші кредиту країн G7 на суму $50 млрд почнуть надходити вже у 2025 році.

Він додав, що це фінансування забезпечить більшу частину від очікуваних $38 млрд міжнародної допомоги, яку Україна має отримати наступного року.

НБУ, Пишний
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