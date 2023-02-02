НБУ затвердив концепцію діагностичного обстеження банків

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"За НБУ закріплений один структурний маяк за моніторинговою програмою. До кінця січня 2023 року в консультаціях із фахівцями МВФ ми мали підготувати техзавдання з описом методології та процедур проведення діагностичного обстеження банків, необхідних для оцінки достатності банківського капіталу, та визначення пріоритетів у роботі з непрацюючими кредитами. Відповідне технічне завдання (...) погоджено з МВФ і 26 січня 2023 року затверджено правлінням НБУ. Отже, структурний маяк виконано", – сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, важливими кількісними цілями програми, закріпленими за НБУ, є забезпечення належного рівня міжнародних резервів та обмеження обсягів емісійного фінансування бюджетного дефіциту та станом на кінець грудня ці кількісні цілі було досягнуто.

"Цього року метою є відсутність емісійного фінансування бюджетного дефіциту та збереження належного рівня міжнародних резервів. НМи перебуваємо в конструктивному діалозі з урядом України та разом докладаємо зусиль для досягнення цих цілей", – додав глава Нацбанку.

Він зазначив, що у лютому та березні заплановано роботу з місією МВФ для проведення першого перегляду моніторингової програми та розробки нової програми, що передбачатиме фінансування.