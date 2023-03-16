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Пишний: Монетизація дефіциту державного бюджету у 2023 році не планується

17.03.2023 / 14:23
Пишний: Монетизація дефіциту державного бюджету у 2023 році не планується
Монетизація дефіциту державного бюджету у 2023 році не планується, незважаючи на плани Кабміну збільшити дефіцит держбюджету на 419,3 млрд. грн.

Про це під час брифінгу заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

"Ми рішуче налаштовані, і в цьому ми маємо спільну позицію з нашими партнерами з Міжнародного валютного фонду та Міністерства фінансів України щодо недопущення монетизації бюджетного дефіциту у 2023 році. Емісійні джерела мають бути замінені на ті джерела, які на сьогодні напрацьовуються з погляду їх доступності", - зазначив голова Нацбанку.

Пишний вважає, що такими джерелами можуть бути активізація внутрішнього ринку запозичень та максимізація потенціалу, який йому надає ліквідність, яка сьогодні є в системі, а також залучення міжнародного фінансування та допомоги.

"Ми розраховуємо, що за рахунок цих двох джерел, а також тих заходів, які будуть здійснені урядом та Мінфіном з фіскальної консолідації, фінансування бюджету, навіть з урахуванням тих додаткових видатків, ми зможемо (здійснити) без відповідних емісійних джерел", - наголосив голова НБУ.

Підсумовуючи повідомлення, Пишний висловив упевненість, що емісійне фінансування у 2023 році не знадобиться.

Нагадаємо, за рік 38% бюджетних видатків Україна покрила за допомогою партнерів.

НБУ, Пишний
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