Кабмін розширив перелік першочергових видатків в умовах воєнного стану

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що за видатками загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів до переліку включено:

придбання гігієнічних засобів і товарів першої необхідності (одяг, взуття, м’який інвентар) для підопічних інтернатних установ системи соціального захисту населення;

встановлення у закладах соціального захисту населення пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробка дерев’яних конструкцій приміщень вогнезахисним розчином;

здійснення медичних оглядів.

А за видатками спеціального фонду державного та місцевих бюджетів до списку додали придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа.