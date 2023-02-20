Мінреінтеграції затвердило оновлений перелік територій на основі якого призначають виплати ВПО

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба відомства.

«Наказом від 9 лютого 2023 року № 41 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Таким чином, до оновленого переліку територій можливих та активних бойових дій увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій областях», – зазначили в Мінреінтеграції.

У відомстві додали, що право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку як території можливих бойових дій, активних бойових дій або тимчасово захоплені ворогом, де не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.

У разі, якщо громадянин зареєстрований в одній із зазначених областей, але його населений пункт відсутній у цьому переліку, Мінреінтеграції рекомендує звернутися до місцевої військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію.