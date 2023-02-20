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В МОЗ розповіли на які лікарські препарати поширюється е-рецепт

20.02.2023 / 18:30
В Україні низку лікарських препаратів, зокрема й антибіотики, можна придбати за електронним рецептом. З весни перелік використання е-рецепта планують розширити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Електронний рецепт поширюється на зареєстровані в Україні ліки, які продаються лише з дозволу чи поради лікаря за власні кошти пацієнта.

До цього переліку належать:

  • антибіотики,
  • протисудомні засоби,
  • гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні),
  • препарати для лікування артеріального тиску,
  • препарати для лікування серцевих хвороб та інші.

У МОЗ попереджають, що низка деяких звичних для українців ліків, наприклад проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть продаватися в аптеках лише за наявності е-рецепта.

Навесні цього року в Україні електронний рецепт розширять на всі рецептурні ліки.

Зазначається, що отримати електронний рецепт можна незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Важливо, аби пацієнт був зареєстрований в Електронній системі охорони здоров'я. Це може зробити будь-який лікар державних чи приватних клінік.

МОЗ, е-рецепт
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