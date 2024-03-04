Войти | Зарегистрироваться
03:06

среда,
06 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Мінреінтеграції: Державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за лютий повністю виплачена

05.03.2024 / 10:12
На виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) щомісячної державної допомоги на проживання в лютому були спрямовані понад 5,8 млрд гривень, на сьогодні всі ці кошти виплачені.

Як передає Укрінформ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило у Фейсбуці.

Ідеться про щомісячну держдопомогу, розмір якої становить три тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей, дві тисячі гривень – для всіх інших категорій внутрішньо переміщених осіб.

«Державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за лютий повністю виплачена. Загалом минулого місяця допомогу на проживання отримали приблизно 2,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб на суму понад 5,8 мільярда гривень», – зазначили у відомстві.

Від початку поточного року, за даними Мінреінтеграції, уже профінансовані виплати переселенцям на загальну суму 11,7 млрд гривень.

Мінреінтеграції, ВПО
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 марта
4 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.