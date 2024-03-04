Мінреінтеграції: Державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за лютий повністю виплачена

Як передає Укрінформ, про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило у Фейсбуці.

Ідеться про щомісячну держдопомогу, розмір якої становить три тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей, дві тисячі гривень – для всіх інших категорій внутрішньо переміщених осіб.

«Державна допомога на проживання внутрішнім переселенцям за лютий повністю виплачена. Загалом минулого місяця допомогу на проживання отримали приблизно 2,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб на суму понад 5,8 мільярда гривень», – зазначили у відомстві.

Від початку поточного року, за даними Мінреінтеграції, уже профінансовані виплати переселенцям на загальну суму 11,7 млрд гривень.