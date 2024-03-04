Котін: На окупованій ЗАЕС не залишилося персоналу Енергоатому

"Там уже немає нашого досвідченого персоналу. Протягом лютого окупанти вивели останніх наших людей, які зберігали вірність Україні та гарантували безпеку на станції", - сказав він під час заходу, присвяченому другим роковинам окупації ЗАЕС, що сталася 4 березня 2022 року.

Він додав, що ще на початку року на АЕС перебували 360 працівників компанії, тоді як нині доступ до станції їм закрито.

За інформацією "Енергоатому", 60% начальників змін енергоблоків (40 осіб) залишили тимчасово окуповану територію, із 12% (8 осіб) Україна розірвала трудові відносини, 14% (9 осіб) росіяни заблокували перепустки й не допускають до робочих місць через відмову підписувати з ними контракти, ще така сама кількість робочих місць залишається вакантною.

"Тобто у них наразі залишилося тільки вісім начальників змін - людей, які безпосередньо відповідають за ядерну та радіаційну безпеку", - зазначив Котін.

Він наголосив, що тепер на ЗАЕС російський персонал, але він не може надійно експлуатувати станцію.

"Атомні блоки на ЗАЕС пройшли модернізацію, проєкти суттєво відрізняються від російських, й експлуатувати їх російський персонал, який не пройшов ліцензування відповідно до українського законодавства, надійно не може. Крім того, там набрано персонал із довколишніх міст, селищ, який взагалі не розуміє, що таке атомна станція - вони її здалека бачили", - пояснив голова "Енергоатому".

За даними НАЕК, на початок 2022 року на станції працювали майже 9 тис. працівників.

Як повідомлялося, під час візиту гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в Україну 6 лютого він порушував питання про дефіцит ліцензованого персоналу, обіцяючи обговорити його під час візиту на саму ЗАЕС 7 лютого.

Міністр енергетики Герман Галущенко тоді зазначав, що йдеться приблизно про 400 висококваліфікованих і ліцензованих співробітників, яких окупанти не допускають до роботи.

"Ми справді це питання сьогодні обговорювали. Це 400 працівників, яких не можна просто зняти з робочих місць. Очевидно, що ті, ким росіяни їх замінюватимуть, не матимуть ліцензії, і це, безумовно, вплине на роботу і, відповідно, на ядерну і радіаційну безпеку, і взагалі на функціонування цього об'єкта", - зазначив міністр.