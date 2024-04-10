Енергоатом: росіяни на ЗАЕС не можуть проводити необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі

Через брак кваліфікованого персоналу росіяни приймають на роботу на ЗАЕС усіх бажаючих, а тому не можуть проводити необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

Про це заявив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. "Це велика загроза обладнанню. Через некомпетентні дії цього персоналу постійно фіксуються відмови обладнання, й ситуація постійно погіршується. Не проводяться у повному обсязі ремонти і регламентні перевірки", - сказав він. Котін зазначив, що обладнання атомної електростанції потребує постійних перевірок згідно з графіками. Крім того, після переведення четвертого енергоблока ЗАЕС у "холодний зупин" в НЕК "Енергоатом" виникли побоювання, що в енергоблоці виявили серйозні дефекти.