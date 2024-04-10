Войти | Зарегистрироваться
11:06

пятница,
19 апреля
Онлайн
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Країна
Рятувальники нагадують, що за спалення сухої трави загрожують штрафи та кримінальна відповідальність
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Енергоатом: росіяни на ЗАЕС не можуть проводити необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі

18.04.2024 / 12:16
Через брак кваліфікованого персоналу росіяни приймають на роботу на ЗАЕС усіх бажаючих, а тому не можуть проводити необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

Про це заявив в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Це велика загроза обладнанню. Через некомпетентні дії цього персоналу постійно фіксуються відмови обладнання, й ситуація постійно погіршується. Не проводяться у повному обсязі ремонти і регламентні перевірки", - сказав він.

Котін зазначив, що обладнання атомної електростанції потребує постійних перевірок згідно з графіками. Крім того, після переведення четвертого енергоблока ЗАЕС у "холодний зупин" в НЕК "Енергоатом" виникли побоювання, що в енергоблоці виявили серйозні дефекти.

ЗАЕС, Енергоатом, Котін
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 апреля
18 апреля
17 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.