Мінкульт: Колишня Арка дружби народів у Києві може бути демонтована

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Мінкульт наказом визнав об'єкт таким, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Арка дружби народів у Києві, встановлена у 1982 році з нагоди відзначення 60-річчя утворення СРСР і 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики і підлягає цілковитому демонтажу, сказали.

Попри перейменування Київською міською радою в "Арку Свободи українського народу", монумент репрезентує виключно радянські ідеологеми та конотації, відтак становить загрозу національній безпеці України, повідомили в уряді.

У висновку Експертної комісії Українського інституту національної пам'яті йдеться про те, що втілений у монументі міф про "возз'єднання" двох "братніх" народів не відповідає історичним реаліям.

"У суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, не випадково мешканці столиці називають його "ярмом". Позбавляючись монументального "ярма", ми звільняємось від залишків радянської диктатури і російського імперського впливу", - сказав виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.