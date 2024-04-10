Українцям розповіли що таке електронний військовий квиток та як його отримати

Документ передбачає створення та запуск електронного військового обліку в Україні. Це стосується електронного кабінету військовозобов’язаного та електронного військового квитка.

Що таке електронний військовий квиток, хто його може отримати та як це зробити у 2024 році – у матеріалі на Фактах ICTV.

Військовий квиток – це документ, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного або резервіста) і визначає його належність до виконання військового обов’язку. Посвідчення видається всім особам призовного віку в ТЦК. В Україні військовий квиток повинен мати кожен чоловік. Також деякі категорії жінок повинні стояти на військовому обліку, згідно із законом України Про військовий обов’язок та військову службу.

Електронний військовий квиток (ЕВК) – це виписка з реєстру, яка свідчитиме про обліковий статус громадянина. Е-квиток прийде на зміну паперовому військовому квитку.

У Міноборони зазначили, що в ньому будуть дані про:

придатність до військової служби;

місце, де військовозобов’язана особа стоїть на обліку;

інша важлива інформація.

Електронний військовий квиток матиме вигляд картки зі штрих-кодом, який відповідатиме запису в електронній системі. Його можна завантажити на телефон або носити як звичайну пластикову картку.

Цей електронний документ дозволить замінити особисті паперові документи:

посвідчення офіцера;

посвідчення прапорщика;

посвідчення генерала;

військовий квиток офіцера запасу тощо.

Також електронний військовий квиток може використовуватися як перепустка в системах контролю та управління доступом на територію режимних об’єктів.

ЕВК дозволить реалізовувати функцію ключа доступу (токена) до автоматизованих систем й інформаційно-аналітичних систем. Водночас він може бути захищеним носієм особистого ключа, який містить електронний підпис.

У Міноборони зазначили, що перехід від паперового військового квитка на електронний суттєво спростить військовий документооборот і позбавить бюрократичних проблем.

Над впровадженням електронного військового квитка працюють Міністерство оборони та цифрової трансформації України. У мобільному застосунку Дія його, найімовірніше, не буде.

Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони, зазначили в Мінцифри.

Електронний військовий квиток працюватиме у системі Оберіг – це електронний реєстр військовозобов’язаних призовників, військовозобовʼязаних і резервістів.

Система Оберіг збирає, обробляє та зберігає дані для військового обліку. Раніше вони зберігалися в паперових документах в ТЦК. Тепер їх оцифровують, що зменшить вірогідність втрати даних чи помилок під час внесення інформації. До реєстру не можна вносити непідтверджену інформацію. Кожна дія завіряється кваліфікованим електронним підписом.

У реєстрі Оберіг міститься така інформація:

ПІБ та дата народження;

стать;

паспортні дані;

ІПН – податковий номер;

місце проживання;

місце роботи;

відомості про освіту та спеціалізацію;

сімейний стан та інформація про членів сімʼї;

стан здоров’я;

відомості про судимість і кримінальну відповідальність.

На базі реєстру Оберіг буде запущено послугу електронного бронювання військовозобов’язаних осіб та електронний військовий квиток.

Наразі система перебуває на стадії розробки. Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко повідомила, що презентувати електронний кабінет планують влітку.

Наразі перевірити або оновити свої дані можна тільки за особистим зверненням до ТЦК і СП.