МКІП: Музичні ліцеї в Україні будуть працювати за новим стандартом

Про це повідомили у вівторок у Міністерстві культури та інформаційної політики, пише УНН.

"29 липня МКІП затвердило Стандарт початкової музичної освіти, яка здобувається одночасно з початковою та базовою середньою освітою (1-9 роки навчання), за яким будуть працювати музичні ліцеї", - вказали у міністерстві.

І наголосили, що МКІП продовжує оновлювати зміст мистецької освіти.

Стандарт, як повідомляється, розроблений робочою групою і орієнтований не тільки на сучасні тенденції в освіті загалом, а й в музичній освіті зокрема. Зазначається, що враховано "переважну більшість зауважень та пропозицій" під час громадського обговорення.

"Оскільки стандарт охоплює роки навчання юних музикантів від самого початку їх входження в майбутню професію, ключовим у стандарті стало орієнтування змісту на глибше вивчення української музичної спадщини та зміну підходів до формування музично-теоретичних та музично-історичних компетентностей із збереженням традицій формування виконавських компетентностей", - повідомили у Мінкульті.

Стандарт, як вказано, містить обов’язкові результати навчання, які мають досягнути учні музичних ліцеїв та перелік обов’язкових освітніх компонентів, з яких випускники таких ліцеїв мають скласти атестацію для завершення опанування відповідної освітньої програми, а також стане основою для розроблення Типової освітньої програми, яка охоплює перший та другий рівні Національної рамки кваліфікацій.