У МКІП пропонують вимірювати ефективність державних комунікацій соціологією

У дискусії взяв участь заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко, повідомляє Укрінформ із посиланням на МКІП.

«Дуже важливо, як ми вимірюємо ефективність державних комунікацій. Моя пропозиція – міряти соціологією. Запитати в людей, що вони думають про ситуацію в країні, наскільки оптимістично вони дивляться в майбутнє, чи вірять вони в перемогу, чи вірять вони в те, що справи рухаються в правильному напрямку?», - сказав він.

За словами урядовця, якщо дивитися на цю статистику, то вона позитивна.

«Уперше за 30 років незалежності України громадяни вважають, що справи рухаються в правильному напрямку, бо багато років це було не так, за виключенням певних сплесків», - наголосив урядовець.

Він зауважив, що стійкість українців очевидно залежить від того, у що вони вірять. «Тут важливі і діяльність політиків, і комунікація», - вважає Шевченко.

Заступник міністра також розповів, що МКІП займається дуже різними напрямами інформаційної політики, як-от: політика у сфері медіа, відкритість та доступність інформації, комунікації, інформаційна безпека та боротьба з дезінформацією.