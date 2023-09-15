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Ігнат: Процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 набрав обертів

18.09.2023 / 12:16
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 "набрав обертів" – льотчики навчаються і проходять підготовку.

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Процес триває. Географія країн, які долучаються до авіаційної коаліції, доволі такі велика, вона збільшується. І Сполучені Штати, які теж долучилися до цього процесу і навчатимуть пілотів, будуть займатися різною підготовкою, починаючи з мовної і закінчуючи вже безпосередньо навчанням пілотів на літаках", – розповів він.

Ігнат зазначив, що дуже багато ставлять питань стосовно того де, в якій країні, скільки пілотів і скільки літаків Україна отримує.

"На жаль, не можемо зараз так детально відповідати на ці запитання для працівників ЗМІ. Просимо за це вибачення і розуміння", – підкреслив він.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, не кожна держава хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території.

"Лише можу запевнити, що процес дійсно зрушився дуже серйозно з місця. Він і не був на місці, але набрав обертів. Льотчики навчаються і проходять підготовку", – розповів він.

Ігнат додав, що далі про це повідомлятимуть лідери країн, де навчаються українські пілоти.

Ігнат
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