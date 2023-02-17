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Ігнат: російські війська не можуть стягнути свої літаки та вертольоти до кордонів України

18.02.2023 / 16:13
російські війська не можуть стягнути свої літаки та вертольоти до кордонів України, оскільки авіації потрібні аеродроми та інша інфраструктура.

Про це заявив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Не можна стягнути (російську – ред.) авіацію до кордонів (України – ред.), адже це не танки. Вона з початку вторгнення вже знаходиться на аеродромах в рф і білорусі", – заявив Ігнат.

Таким чином, спікер Повітряних сил України прокоментував статтю Financial Times про ймовірне скупчення російської авіації поблизу кордону з Україною.

Ігнат також нагадав, що понад 10 місяців російські літаки та вертольоти не залітають у повітряний простір України, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, максимум до 12 літаків росія може використати, щоб здійснювати точкові удари високоточною зброєю. Водночас спікер не виключає можливості збільшення ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією, зокрема, на Східному напрямку.

Ігнат
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