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Реальних строків «агентам в рясах» буде все більше. СБУ поповнює обмінний фонд, - експерт

18.02.2023 / 18:12
Спецоперацією проти священників-колаборантів з УПЦ (МП) СБУ не тільки знешкоджує небезпечних агентів, але і активно поповнює обмінний фонд.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

«Ще один любитель «русского міра» з УПЦ (МП) отримав 7 років тюрми за матеріалами СБУ. Черговий піп-агітатор за «расиюшку» та «душеспасительный референдум» працював в Лимані Донецької області. Тепер або буде рахувати дні на нарах, або стане обміним фондом. Ми витягнемо своїх, а він поїде цілувати в одне місце Пригожина і його зеків», - пише політолог.

На думку Голобуцького, керівництво УПЦ (МП) нагадує «отца Федора» - героя роману  «Дванадцять стільців». «Шансів знайти коштовності немає, вони сидять на горі з ковбасою під назвою «русский мир» і чекають приїзду санітарів з написом «СБУ» на халатах.  І ясно, що ковбаса ця тухла, а свічковий заводик вже не буде приносити такого прибутку, як раніше. Та й інші отці Фєдори з сусідніх приходів або в санкційному списку, або отримали підозри, або вже на нарах», - іронізує експерт.

«Справ проти священників-колаборантів та реальних судових вироків буде все більше – спецслужба активізувала цей напрям після приходу Малюка», - резюмує Голобуцький.

Нагадаємо раніше, суд за матеріалами СБУ засудив на 7 років священника-колаборанта з міста Лиман на Донеччині.

Голобуцький
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