Войти | Зарегистрироваться
23:18

воскресенье,
19 февраля
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Кулеба закликав партнерів вірити в Україну, а не готувати її до найгіршого

19.02.2023 / 16:10
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів, які підтримують України, вірити в неї, а не готувати її до найгіршого.

Про це глава української дипломатії заявив на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я дуже уважно слухаю багатьох друзів і я бачу, що нам треба подолати певну інтелектуальну пастку: коли ми підтримуємо, треба також вірити в Україну і не готувати Україну до найгіршого, бо щодня ми в Україні приймаємо багато рішень, які вимагають великої відповідальності. Майбутнє країни воїнів залежить від рішень, які ми приймаємо сьогодні, і ми знаємо, що таке бути обережними, але коли ви підтримуєте нас, не готуйте нас до найгіршого», - сказав Кулеба.

Міністр також застеріг, що без віри в перемогу не можна бути раціональним і системним.

«Ціна підтримки дорога, але війна, в якій ви будете залучені, буде набагато дорожче», - підкреслив також глава МЗС.

Кулеба виступав після новообраного Президента Чехії Петра Павла, який застеріг від ситуації, коли звільнення української території може призвести до надто великих втрат життів, та заявив, що з розваленою росією буде більше проблем.

Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 февраля
18 февраля
17 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.