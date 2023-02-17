Кулеба закликав партнерів вірити в Україну, а не готувати її до найгіршого

Про це глава української дипломатії заявив на Українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я дуже уважно слухаю багатьох друзів і я бачу, що нам треба подолати певну інтелектуальну пастку: коли ми підтримуємо, треба також вірити в Україну і не готувати Україну до найгіршого, бо щодня ми в Україні приймаємо багато рішень, які вимагають великої відповідальності. Майбутнє країни воїнів залежить від рішень, які ми приймаємо сьогодні, і ми знаємо, що таке бути обережними, але коли ви підтримуєте нас, не готуйте нас до найгіршого», - сказав Кулеба.

Міністр також застеріг, що без віри в перемогу не можна бути раціональним і системним.

«Ціна підтримки дорога, але війна, в якій ви будете залучені, буде набагато дорожче», - підкреслив також глава МЗС.

Кулеба виступав після новообраного Президента Чехії Петра Павла, який застеріг від ситуації, коли звільнення української території може призвести до надто великих втрат життів, та заявив, що з розваленою росією буде більше проблем.