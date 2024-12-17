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Президент Словаччини: Коли війна в Україні закінчиться до нас "можуть потрапити зброя і різні групи людей

16.12.2024 / 13:19
Президент Словаччини Петер Пеллегріні переймається тим, що коли війна в Україні закінчиться, до Словаччини, на його думку, "може потрапити зброя і різні групи людей". Водночас посадовець оголосив, що обмірковує плани здійснити візит до Києва.

Передає УНН із посиланням на Denník N та STVR

Президент Петер Пеллегріні попереджає, що коли війна в Україні закінчиться, до Словаччини нібито "може потрапити зброя і різні групи людей". ЗМІ Словаччини нагадали, що у червні 2024 року Пеллегріні заявив, що збирається поїхати до Києва.

"Я все ще розглядаю можливість поїздки до Києва", сказав Пеллегріні в ефірі телеканалу STVR.

Словаччина, Пеллегріні
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