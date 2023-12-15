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Фіцо: Словаччина не буде перешкоджати рішенню Європейської Ради про початок переговорів

14.12.2023 / 13:19
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не буде блокувати перемовини щодо вступу України в ЄС попри те, що Україна до цього не готова.

Про це повідомляє Dennik N, передає УНН.

Фіцо сказав, що вважає Україну "абсолютно неготовою" до відкриття переговорів, але не буде блокувати таке рішення на саміті 14-15 грудня.

«Ми не будемо перешкоджати рішенню Європейської ради про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Мова йде про політичне рішення, це не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до початку переговорів», – заявив Роберт Фіцо.

ЄС, Словаччина, Фіцо
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