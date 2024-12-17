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Шмигаль розповів, як українцям отримати 908 гривень для придбання книг

17.12.2024 / 16:25
У "Дії" запрацювала нова державна програма "єКнига", яка дозволяє українцям, яким виповнилося 18 років, отримати фінансову підтримку на придбання книг українською мовою.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з умовами програми, кожен учасник може отримати 908 гривень для придбання паперових, електронних або аудіокниг. Ця ініціатива спрямована на популяризацію читання серед молоді та підтримку української видавничої галузі, що постраждала від наслідків війни.

Щоб скористатися програмою, користувачам потрібно зайти до застосунку "Дія", вибрати розділ "Сервіси" та активувати послугу "єКнига". Наступним кроком є відкриття спеціального рахунку в одному з банків-партнерів.

Після цього учасник може подати заявку на отримання виплат. Кошти можна витратити у книгарнях, які беруть участь у програмі, протягом трьох місяців з моменту їх зарахування. У разі, якщо гроші не будуть використані протягом трьох місяців, вони повертаються на рахунок Українського інституту книги.

ПриватБанк долучився до підтримки програми, запропонувавши своїм клієнтам можливість відкриття цифрової Дія.Картки для участі в "єКнизі" через додаток Приват24.

Також банк надає 10% кешбеку за покупки книг у межах цієї програми. Щоб скористатися пропозицією, клієнтам потрібно активувати відповідну функцію в програмі лояльності "Привіт" після оформлення картки.

Шмигаль
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