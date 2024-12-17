Лубінець: Українська перемовна група робить все, щоб повернути з російського полону усіх

Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час перебування у Запоріжжі.

Міжнародним гуманітарним правом та Женевськими конвенціями не передбачено обмін полонених цивільних на військовополонених.

"Ця процедура обміну передбачена виключно для військовополонених, але нам вдалось звільнити 168 цивільних громадян. Це невелика цифра, але є механізм, як ми можемо це робити. Українська сторона, перемовна група робить все, щоб повернути всіх з російського полону, в тому числі і журналістів", - сказав Лубінець.

Є окремий список журналістів, яких окупанти тримають в полоні. Уповноважений каже, що росіяни тримають у полоні, катують та вбивають журналістів для того, щоб "закрити рота представникам засобів масової інформації на ТОТ".

Лубінець нагадав, що російська сторона досі не передала тіло померлої в полоні української журналістки Вікторії Рощиної.

"російська сторона офіційно поінформувала батька, навіть переслали свідоцтво про смерть. З іншого боку, коли я почав піднімати питання щодо передачі тіла для належного поховання, то поки ми продовжуємо консультації", - сказав він.

Загарбники не повідомили, що у полоні помер мер окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області Євген Матвєєв. Це стало відомо вже під час ідентифікації тіл.

"Для мене це було несподіванкою. Бо до того часу в нас була інформація, що він у полоні. Наскільки памʼятаю, він залишився на ТОТ, росіяни затримали групу співробітників комунального підприємства, і він поїхав сам особисто їх визволяти, їх усіх відпустили, а його затримали. Після того було офіційне підтвердження, що він у російському полоні. І для нас стало абсолютною несподіванкою, що передали тіло", - зазначив Лубінець.

Україна дізнається про смерть полонених вже після обміну тілами та процедури ідентифікації на території України. І лише тоді можна публічно про це казати.

"Як правило, коли відбувається репатріація тіл, я був сам на одному з таких процесів, то жодної ідентифікації нам не повідомляється", - уточнив він.

На його погляд, це вказує на дві дуже небезпечні тенденції.

"Перша - це неефективна діяльність міжнародних організацій, в тому числі і Міжнародного комітету Червоного Хреста, і друге - росіяни це роблять свідомо, вкотре підтверджуючи, що жодних правил для них не існує. Вони можуть їх порушувати в будь-який момент і в будь-який спосіб, і жодної відповідальності вони, на жаль, за це не несуть. У нас є приклади, коли підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста потім помирали, і внаслідок експертиз вдавалося встановлювати, що вони померли внаслідок застосування фізичних нелюдських тортур", - сказав Лубінець.