Стефанішина: Мін’юст почав працювати над ініціативою отримання “тіла” заморожених в Європі активів рф

Про це розповіла віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

За її словами, Мін’юст почав працювати над такою ініціативою одразу після завершення формулювання домовленостей щодо мобілізації €50 млрд у межах відсотків від заморожених активів.

«Буквально минулого тижня, працюючи в Брюсселі, я обговорювала питання використання самого тіла активів. Йдеться, на нашу думку, не лише про заморожування активів центробанку росії, це може бути все тіло заморожених активів в умовах санкційної політики», – зазначила Стефанішина.

Вона зауважила, що чітка правова позиція з цього питання вже сформульована, а також знайшла підтримку частини політичних кіл у Брюсселі.

«Такий юридичний формат є в Естонії, такий юридичний формат є в Канаді, у Латвії, тож ми працюємо з цими країнами», – пояснила віцепрем’єрка.