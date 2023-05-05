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Рада планує в червні прийняти законопроєкт про відновлення електронного декларування

04.05.2023 / 10:12
Верховна Рада планує в червні прийняти законопроєкт про відновлення електронного декларування, зробивши реєстр декларації в період дії воєнного стану непублічним.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час спілкування з журналістами, повідомляє Укрінформ.

«Ми виходимо з того, що у нас є зобов’язання в рамках макрофінансової допомоги, зобов’язання в рамках МВФ. Відновлення електронного декларування, перегляд функцій САП і ще кілька заходів в антикорупційній тематиці – ми їх будемо виконувати, будемо відновлювати електронне декларування в умовах війни з певним обмеженням щодо доступу до інформації, звичайно, але це рішення буде ухвалено», - сказала вона.

Стефанішина підкреслила, що законопроєкт буде розглянуто в червні і декларації будуть відновлені в повному обсязі, так як це було до 24 лютого 2022 року.

«Будуть внесені зміни до законодавства, які встановлюють адміністративну і кримінальну відповідальність, тобто позбавлення волі на 5 років не буде, якщо ти зробив технічну помилку в декларації; якщо ти приховав 5 квартир у Києві, тоді – так», - пояснила віцепремʼєрка.

Вона також зауважила, що ще тривають дискусії щодо публічності декларації і очікується, що в період дії воєнного стану реєстр не буде публічним, але декларанти можуть приймати індивідуальне рішення про оприлюднення декларації.

Стефанішина, декларування
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