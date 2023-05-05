ДІЯРУ повідомила про факт розміщення російськими окупантами вибухівки в енергоблоку №4 ЗАЕС

"Про це стало відомо під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС, що відбулася 2 травня 2023 року", - поінформувала інспекція на своєму сайті.

Як нагадали в ДІЯРУ, наприкінці липня 2022 року російські військові розмістили важку військову техніку з боєкомплектом, а також зброєю та вибухівкою в машинному залі енергоблоку №1 ЗАЕС. На початку серпня минулого року було отримано інформацію про розміщення військової техніки ще в машинному залі енергоблоку №2.

"До Держатомрегулювання також неофіційними каналами надходить інформація про зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях Запорізької АЕС, зокрема в ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків", - зазначили в ДІЯРУ.

В інспекції наголосили, що нові злочинні дії російських окупантів - це черговий крок, що завдає значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, що розташовані на промисловому майданчику ЗАЕС. При цьому неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і мешканців прилеглих населених пунктів, зазначили в ДІЯРУ.

"Вкотре наголошуємо, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна - вони матимуть транскордонний характер", - наголосили в Держатомрегулювання.

Інспекція акцентує, що ядерний тероризм, до якого вдається російська федерація, є неприпустимим явищем у цивілізованому світі.

"Закликаємо міжнародне співтовариство до консолідованої та рішучої відповіді на дії країни-агресора, застосування жорстких санкцій до підприємств атомної галузі РФ та афілійованих із ними осіб", - заявили в ДІЯРУ.

Держатомрегулювання наполягає, що РФ має бути позбавлена всіх прав і привілеїв у МАГАТЕ та інших міжнародних інститутах у сфері використання ядерної енергії.