МАГАТЕ: Ситуація на ЗАЕС стає усе більш непередбачуваною

Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними агентства, останнім часом спостерігалося збільшення військової присутності та активності на лінії фронту.

Крім того, присутні на ЗАЕС експерти МАГАТЕ отримали інформацію, що росіяни розпочали евакуацію мешканців Енергодара, у якому проживає більшість персоналу станції.

"Загальна ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов’язаних з нею наслідків для населення і навколишнього середовища. Цей великий ядерний об'єкт має бути захищений", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він підкреслив, що буде продовжувати наполягати на тому, щоб усі сторони взяли на себе зобов’язання досягти цієї життєво важливої мети, а МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та безпеку на станції.