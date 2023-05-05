МАГАТЕ: Ситуація на ЗАЕС стає усе більш непередбачуваною

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Мінюст: Нідерланди беруть на себе побудову системи відповідальності за агресію в Україні
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ЄС шукає санкційний механізм проти країн, які допомагають рф отримувати заборонені товари та технології
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Мультимодальні перевезення — види та особливості їх організації20.04.2023 / 21:35Последние новости рубрики
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Кулеба: Надання Україні F-16 також допоможе відновити глобальну продовольчу безпеку
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Приходько: В Україні необхідно провести судову реформу і створити ефективний механізм захисту прав інвесторів
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В Україні продовжують зростати ціни на білокачанну капусту
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Кабмін ухвалив рішення про запуск процедури корпоратизації Енергоатому
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Експерти: Закупівельні ціни на свинину у квітні зросли більш ніж на 20%
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Топ-5 материалов для ножек столов, их преимущества и недостатки06.05.2023 / 23:42Последние новости рубрики
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5 особенностей iPhone, о которых вы могли не знать28.04.2023 / 20:47
Для чого потрібне КАСКО та де оформити цей договір22.04.2023 / 16:37Страхування автомобіля буває обов’язковим і добровільним. До першого різновиду відноситься ОСЦПВ, яке покриває відповідальність водія перед третіми особами. Щоб розраховувати на відшкодування власних збитків внаслідок певних подій, потрібна страховка автомобіля КАСКО. Оформити її можна на сайті страхової компанії «ПЗУ Україна»: https://www.pzu.com.ua/individual/avto/kasko.html.Последние новости рубрики
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У річницю повного звільнення Київщини у Бородянці відкрили скульптуру «Дівчинка під сонцем»03.04.2023 / 15:34Последние новости рубрики
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