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Шмигаль: Ядерний тероризм з боку росії має отримати належну реакцію

29.03.2023 / 10:19
Україна надалі працюватиме, щоб цивілізований світ продовжив тиск на росію через її окупацію Запорізької атомної електростанції.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 28 березня, передає Укрінформ.

«Важливо продовжувати тиск на росію у зв’язку з її окупацією Запорізької атомної електростанції. Щомісяця в нас виникає ситуація, коли через російські обстріли станція знеструмлена. Це створює ризики для всього континенту. Ядерний тероризм з боку росії має отримати належну реакцію і ми продовжимо роботу в цьому напрямку», – сказав прем’єр.

За його словами, Україна очікує, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжить системну роботу, щоб унеможливити будь-які інциденти на ЗАЕС. Але це можливо лише, якщо російські війська покинуть територію ЗАЕС.

Шмигаль, ЗАЕС, МАГАТЕ
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