Шмигаль: Ядерний тероризм з боку росії має отримати належну реакцію

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У новій москві впав синьо-жовтий безпілотник із написом "Слава Україні"
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США: Польоти безпілотників на більший відстані від тимчасово окупованого Криму знижують якість розвідданих
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Моравецький: Польща збільшить виробництво боєприпасів для армії Варшави та Києва
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У Німеччині провели обшуки у прокремлівських активістів
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Пекін не підтримує намірів рф перемістити до білорусі тактичну ядерну зброю
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«Масляный» скандал на Черкасщине: директор предприятия, на которое напали рейдеры, отрицает слова нардепа Войцеховского24.03.2023 / 14:13Последние новости рубрики
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В Україні планують підвищити рівень мінімальної заробітної плати в три етапи
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Шмигаль назвав середній розмір виплат пенсіонерам
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Bloomberg: Потоки російської сирої нафти морем залишаються великим
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Кабмін надав право на отримання грошової компенсації для придбання житла ветеранами війни
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ФРУ: Перемога на морі стане фундаментом для відновлення економіки України
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Покупайте детям настольные игры: главные преимущества полезных развлечений21.03.2023 / 16:24Последние новости рубрики
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