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Шмигаль: За роки окупації Запорізької АЕС зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації станції

06.03.2024 / 13:19
За два роки окупації Запорізької атомної електростанції зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації станції, кожне з яких може стати фатальним.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

«Два роки тому озброєні російські військові всупереч усім нормам міжнародного права окупували Запорізьку атомну станцію. Безпрецедентний випадок в історії, який поставив континент на межу катастрофи. З того часу зафіксовано понад 150 грубих порушень експлуатації станції, кожне з яких може стати фатальним», - розповів Шмигаль.

Він наголосив, що потрібно активувати найжорсткіші санкції проти рф, задіяти усі можливі інструменти МАГАТЕ та ООН, якнайшвидше повернути український контроль над станцією.

«Також маємо в планах завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС, зведення блоків 5 та 6 за технологією АР 1000, створення двох інтерконекторів до Європи для посилення енергетичної інтеграції з ЄС та нові обʼєкти високоманеврової генерації потужністю 2-3 ГВт», - повідомив Шмигаль.

Шмигаль, ЗАЕС
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