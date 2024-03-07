Зеленський: Міжнародне правосуддя вимагає часу, але воно невідворотне

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Глава держави привітав рішення МКС. За його словами, кожен російський командир, який віддає накази про удари по цивільних людях та об'єктах інфраструктури, повинен знати, що справедливість настане і його притягнуть до відповідальності.

"Міжнародне правосуддя вимагає часу, але воно невідворотне. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб жоден російський звір, відповідальний за вбивства українських дітей, жінок і чоловіків, не залишився безкарним. І жодна кількість зірочок на погонах, жодні кабінетні двері не приховають їх від відповідальності", – резюмував президент.

Нагадаємо, 5 березня суд Гааги видав ордери на арешт командувача дальньої авіації рф сергія кобилаша і командувача Чорноморського флоту рф віктора соколова. Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, скоєних під час російських масованих обстрілів цивільних громадян та об'єктів критичної інфраструктури в Україні у 2022 та 2023 роках.

Після цього в Офісі президента назвали "бездоганним" рішення МКС відносно російських командувачів.