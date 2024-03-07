Войти | Зарегистрироваться
01:44

пятница,
08 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Комітет Ради одноголосно рекомендував парламенту підтримати законопроект щодо заборони російської церкви в Україні

06.03.2024 / 18:30
Парламентський Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді України підтримати законопроєкт, яким пропонується заборонити діяльність російської церкви в Україні.

Про це заявив нардеп від фракції Європейська солідарність Володимир В’ятрович.

«Комітет… одноголосно рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні. Текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом. російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка міститиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону», – написав він.

За його словами, під час ухвалення цього законопроєкту рпц та афілійовані з нею структури “не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено”.

Метою законопроєкту № 8371, як йдеться на сайті комітету, є захист національної й громадської безпеки, прав і свобод людини у сфері діяльності релігійних організацій та унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких перебуває за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Проєктом запропоновано такі норми:

  • російська православна церква має бути заборонена законом;
  • діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з рпц, припинятиметься за чіткою процедурою, яка міститиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону;
  • рпц і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно;
  • спрощений перехід релігійних громад.

«Тепер — рішення за Верховною Радою», – додав нардеп.

церква, В’ятрович
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
7 марта
6 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.