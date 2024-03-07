Комітет Ради одноголосно рекомендував парламенту підтримати законопроект щодо заборони російської церкви в Україні

Про це заявив нардеп від фракції Європейська солідарність Володимир В’ятрович.

«Комітет… одноголосно рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні. Текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом. російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка міститиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону», – написав він.

За його словами, під час ухвалення цього законопроєкту рпц та афілійовані з нею структури “не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено”.

Метою законопроєкту № 8371, як йдеться на сайті комітету, є захист національної й громадської безпеки, прав і свобод людини у сфері діяльності релігійних організацій та унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, керівний центр (управління) яких перебуває за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Проєктом запропоновано такі норми:

російська православна церква має бути заборонена законом;

діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з рпц, припинятиметься за чіткою процедурою, яка міститиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону;

рпц і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно;

спрощений перехід релігійних громад.

«Тепер — рішення за Верховною Радою», – додав нардеп.