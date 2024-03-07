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Зеленський: Два роки достатньо, щоб зрозуміти, що ця війна - це війна на виживання

07.03.2024 / 09:10
Зеленський: Два роки достатньо, щоб зрозуміти, що ця війна - це війна на виживання
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості згуртованості та військового посилення держав-партнерів на тлі російської агресії в Україні, що триває, та загрози її вторгнення в європейські країни.

"Два роки достатньо, щоб зрозуміти, що ця війна - це війна на виживання. І якщо ми не будемо захищатися, то Україна не виживе. А якщо Україна не виживе і не вистоїть, то ця війна піде далі, тому що ми маємо воєнні справи з неадекватною людиною, яка не бачить фіналу і до своєї смерті буде в кремлі", - заявив Зеленський на пресконференції з грецьким прем'єр-міністром в Одесі в середу.

Як він зазначив, "тут питання в загрозі, якою є російська федерація і яка загрожує всій Європі та всім (партнерам - ІФ-У), потрібно не втомлюватися, а навпаки, ставати сильнішими, ніж це було в перший рік війни".

"А ті, хто дуже втомлюється - ну нехай приїдуть сюди, приїдуть у собор і помоляться, що війни немає в їхніх державах, нехай помоляться за Україну", - сказав він.

Одеса, Зеленський
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