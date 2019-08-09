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В Одессе сотни верующих УПЦ отметили престольный праздник Пантелеимоновского монастыря

09.08.2019 / 15:35
В Одессе сотни верующих УПЦ отметили престольный праздник Пантелеимоновского монастыря
Богослужение в Пантелеимоновском монастыре Одессы Источник: Центр информации УПЦ
После Литургии был совершён праздничный молебен перед мощами великомученика Пантелеимона

В Одессе, 9 августа, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, сотни верующих отметили престольный праздник Свято-Пантелеимоновского монастыря.

Праздничное богослужение возглавили архиепископ Овидиопольский Аркадий и епископ Арцизский Виктор в сослужении множества духовенства, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

После Литургии был совершён праздничный молебен перед мощами великомученика Пантелеимона.  

Вечером 8 августа, накануне дня памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, в Свято-Пантелеимоновском мужском монастыре состоялось праздничное всенощное бдение.

*** Ранее на месте монастыря располагалось Афонское подворье, основанное в Одессе в 1876 году. Торжественное освящение храма в честь святого великомученика Пантелеимона целителя состоялось 28 декабря 1895 года. Храм был воздвигнут из камня, добытого на Афоне и привезенного в Одессу.

Ныне существующий Одесский Свято-Пантелеимоновский мужской монастырь был создан на месте бывшего подворья в 1995 году по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

8 декабря 1996 года митрополит Агафангел освятил главный престол монастыря в честь святого Пантелеимона и передал обители частицу мощей небесного покровителя, привезенная им ранее с Афона. Среди многих святынь обители особо почитается образ Пресвятой Богородицы «Достойно есть».

Источник: Inpress.ua
Одеса, УПЦ, одесская епархия
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