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Зеленский: власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость Церкви

09.08.2019 / 15:55
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Вселенским патриархом Варфоломеем І на Фанаре в Стамбуле заявил, что будет защищать независимость Церкви.

 

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал Зеленский, передает его слова пресс-служба главы государства.

Вселенский патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Зеленский поблагодарил его за такую позицию.

По информации пресс-службы, в программе визита президента Украины в Турцию - посещение храма Святого Георгия, размещенного на территории Вселенской патриархии.

Источник 

церковь, Варфоломей, Зелоенский, независимость церкви
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