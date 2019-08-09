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В Церкви рассказали, почему не стоит искать прозорливых старцев

09.08.2019 / 16:02
В Церкви рассказали, почему не стоит искать прозорливых старцев
Источник: Центр информации УПЦ
Сама духовная жизнь дает возможность получить гарантированный ответ на любые жизненные вопросы

Люди, которые усердно ищут прозорливых старцев только ради ответа на свой вопрос, чаще всего натыкаются на проходимцев.

Об этом рассказал житомирский духовник, архимандрит Украинской Православной Церкви Гавриил в интервью «Сегодня», сообщает Центр информации УПЦ.

«Не надо искать прозорливого. По-настоящему прозорливые люди свой дар скрывают. Это вообще очень тяжелый дар, который даже не всякий глубоко верующий может выдержать. Гораздо сильнее и важнее дар кротости и сердечности. А для этого нужны молитва и внутренняя духовная жизнь», - пояснил он.

По словам архимандрита, в поисках прозорливого духовника люди часто натыкаются на проходимцев, «или на тех, кто в тщеславии и в гордыне пребывает».

«Это называется духовная прелесть. Где-то тебе что-то открывалось через твою искреннюю молитву или через благодать священства, и ты кому-то помог, тебя отблагодарили. Дальше - больше. Так человек потихоньку скатывается в тщеславие. Ему уже кажется, что это он помог, что он - руки самого Господа. И чем больше тщеславия, тем меньше в человеке прозорливости», - говорит монах.

Сама духовная жизнь дает возможность получить гарантированный ответ на любые жизненные вопросы, и получают эти ответы люди постепенно, следуя заповедям Божиим, отмечает архимандрит Гавриил.

«Когда же духовная жизнь истончается, утрачивает свою глубину, тогда человек многое начинает делать чисто автоматически, - говорит он. - Просто ходит в храм, исповедуется, причащается, но при этом по ему и Господу ведомым причинам этот человек утрачивает внутреннее общение с Господом. В этом состоянии бес и улавливает - иди, ищи старца, спроси у прозорливого. Это проще и быстрее, чем у Господа».

По словам житомирского духовника, «с Богом и благодатью Божией играть не стоит».

«Поэтому я бы советовал тем, у кого еще нет духовного учителя, найти тихого, смиренного священника», - заключил он.

Источник: Inpress.ua
церковь, духовник, УПЦ, старец
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