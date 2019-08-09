Войти | Зарегистрироваться
17:30

пятница,
09 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Феофании православные отметили день памяти небесного покровителя монастыря

09.08.2019 / 16:05
В Феофании православные отметили день памяти небесного покровителя монастыря
Торжества в Феофании Источник: Центр информации УПЦ
Во время богослужения были вознесены молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви

В Свято-Пантелеимоновском женском монастыре Киева, который находится в урочище Феофания, верующие УПЦ отметили память небесного покровителя обители - святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Сегодня в монастыре состоялась Божественная литургия, а вечером накануне – всенощное бдение, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

Во время богослужения были вознесены молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По окончании Литургии был совершен крестный ход с мощами святого великомученика и целителя Пантелеимона.

*Православные христиане сегодня празднуют день памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Святому молятся об излечении болезней души и тела. Пантелеимон Целитель - небесный покровитель врачей и воинов.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.