В Феофании православные отметили день памяти небесного покровителя монастыря

В Свято-Пантелеимоновском женском монастыре Киева, который находится в урочище Феофания, верующие УПЦ отметили память небесного покровителя обители - святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Сегодня в монастыре состоялась Божественная литургия, а вечером накануне – всенощное бдение, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

Во время богослужения были вознесены молитвы о мире в Украине и о единстве Православной Церкви.

По окончании Литургии был совершен крестный ход с мощами святого великомученика и целителя Пантелеимона.

*Православные христиане сегодня празднуют день памяти великомученика и целителя Пантелеимона. Святому молятся об излечении болезней души и тела. Пантелеимон Целитель - небесный покровитель врачей и воинов.