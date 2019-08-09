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В Кривом Роге суд приговорил к трем годам лишения свободы юношу за ложное сообщение о минировании монастыря

09.08.2019 / 16:45
Нарушителю назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год

Октябрьский районный суд города Кривой Рог приговорил к трем годам лишения свободы юношу за ложное сообщение о минировании монастыря Украинской Православной Церкви.

Как сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда, на скамье подсудимых оказался 19-летний юноша, который 10 апреля будучи в нетрезвом состоянии взял у товарища мобильный телефон и позвонил на линию 102, сделав заведомо ложное сообщение о заминировании Свято-Покровского женского монастыря Криворожской епархии УПЦ, расположенного на улице Курчатова в Кривом Роге.

По факту сообщения профильные службы Покровского отделения полиции в монастыре и на прилегающей территории взрывоопасных веществ не обнаружили.

«Приговором суда признано гражданина П. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями) и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год», - сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Inpress.ua
суд, Кривой Рог, УПЦ
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