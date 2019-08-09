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В Черновицкой области Митрополит Онуфрий посетил оздоровительный центр для детей-сирот

09.08.2019 / 16:58
В Черновицкой области Митрополит Онуфрий посетил оздоровительный центр для детей-сирот
Богослужение в детском оздоровительном центре Источник: Центр информации УПЦ
В центре отдыхают и оздоравливаются воспитанники детского интерната, которым занимается братия Свято-Вознесенского Банченского монастыря

В селе Непоротово Черновицкой области, 9 августа, в день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил детский оздоровительный центр и совершил Божественную литургию в Свято-Пантелеимоновском храме, который находится при этом центре.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, в богослужении приняли участие: иерарх Болгарской Православной Церкви митрополит Ловчанский Гавриил, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, представители епископата и духовенства, а также множество верующих УПЦ.

За богослужением молились о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

После Литургии Митрополит Онуфрий возглавил молебен святому великомученику Пантелеимону.

*** Центр расположен на берегу Днестра возле села Непоротово на Буковине. Здесь отдыхают и оздоравливаются воспитанники детского интерната, которым занимается братия Свято-Вознесенского Банченского монастыря. Храм на территории оздоровительного центра детского дома села Молница был построен шесть лет назад.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий, черновицко-буковинская епархия
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