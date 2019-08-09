В деле Окружного админсуда масса процессуальных нарушений, - юрист

При осуществлении следственных действий в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК) сотрудниками НАБУ и ГПУ была допущена масса процессуальных нарушений. Так считает адвокат, управляющий партнер АО «Радзиевский и Яровой» Юрий Радзиевский, пишет Капитал.

«Я не могу комментировать позицию следствия, не могу комментировать подлинность аудиозаписей, продемонстрированных сотрудниками НАБУ и ГПУ на своей пресс-конференции. Однако, очевидно большое количество процессуальных нарушений при осуществлении следственных действий правоохранителями в помещении ОАСК. Во-первых, совсем не понятно, почему создается следственная группа, в которую входят работники НАБУ и ГПУ, СБУ, а единственный правоохранительный орган, которому может быть подследственно это дело, это ГБР, и он в эту следственную группу не включе?

Второй вопрос, почему обыск производится на основании постановления Черниговского суда? Формально Черниговский суд появляется там потому, что Черниговское управление СБУ включено в следственную группу, но, по моему мнению, это очевидное злоупотреблением и так не должно быть, если мы говорим о борьбе с коррупцией, если мы говорим о деятельности таких важных структур как НАБУ и ГПУ», - заявил адвокат Капиталу.

Он также напомнил, что в последнее время судьи ОАСК принимали множество решений не в пользу НАБУ.

«Были признаны незаконными действия детективов НАБУ в деле Розенблатта, был восстановлен Насиров в должности руководителя ГФС. Кроме того, на рассмотрении этого суда находится много дел, в отношении которых у ГПУ есть свой интерес. Так, сейчас ОАСК рассматривает законность приказа о создании следственного управления - Управления специальных расследований ГПУ, того самого управления, которые проводило обыск в ОАСК. То есть, имеющиеся факты могут свидетельствовать об определенном конфликте интересов между этими правоохранительными структурами и ОАСК. И когда эти правоохранители с множеством процессуальных нарушений наведываются с обыском в ОАСК, это уже настраивает на определенные сомнения», - отметил Радзиевский.

Также Радзиевский считает неправильным, что данным делом в принципе занимается Национальное антикоррупционное бурю.

«Уголовно-процессуальный кодекс определяет подследственность уголовных дел тому ли иному правоохранительному органу. У нас в стране в последнее время правоохранительных органов создано довольно много, и, если я правильно понимаю эту ситуацию, то дело в отношении возможных злоупотреблений со стороны судей должно расследовать именно Государственное бюро расследований. Но ни в коем случае не НАБУ. НАБУ подследственны коррупционные дела в том случае, если они совершены определенным кругом чиновников или если они наносят ущерб на определенную сумму. В данном случае я не вижу подследственности НАБУ», - отметил он.

Адвокат в целом крайне низко оценивает качество работы данного органа и считает оправданной идею «перезагрузки» НАБУ, и назначения в руководство бюро новых людей.

«Я как практикующий в сфере уголовного права адвокат достаточно часто занимаюсь защитой клиентов от преследований именно НАБУ. В принципе достаточно часто сталкиваемся с тем, что детективы НАБУ грубо нарушают закон. К сожалению действующее руководство НАБУ никогда не признает эти факты. Я понимаю, что все мы люди, в любой крупной организации возможно проявление человеческого фактора. Ошибки всегда обусловлены или непрофессионализмом или злым умыслом. Такие случаи возможны, но для того, чтобы их искоренять, в первую очередь руководство НАБУ должно признавать эти факты. Но, кажется, я ни разу не видел надлежащего осуждения злоупотреблений со стороны руководства НАБУ. Вполне возможно, что пришло время задуматься о смене руководства бюро», - заявил он.