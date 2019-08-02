Битва титанов: что стоит за войной Сытника против Окружного админсуда

Тем, кто внимательно следит за событиями вокруг Окружного административного суда Киева, впору запасаться попкорном. Остросюжетный детектив с элементами экшна происходит здесь с мая и, похоже, еще не дошел даже до точки кульминации. Столкнулись лбами два титана – опытный политикан директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и стрелянный воробей глава ОАСК Павел Вовк. Делаем ставки, кто в итоге будет со щитом, а кто на щите?

Бей посуду – я плачу

Активная фаза противостояния началась еще в мае этого года, когда НАБУ впервые пришло с обысками в Окружной суд. Тогда Бюро расследовало «возможное незаконное обогащение» Павла Вовка. Ничего интересного, кстати, не нашли, поэтому НАБУ так и не дало ход делу, но нервы судьям потрепали порядочно. В ОАСК тогда заявили прямым текстом – столь пристальное внимание антикоррупционеров связано исключительно с двумя делами по Бюро, которые рассматриваются в этом суде. В одном из них обжаловалось создание Общественной организации при НАБУ, в другом - назначения первого замдиректора бюро Гизо Углавы, у которого есть также и российское гражданство.

Глава ОАСК тогда заявил, что дело против судей и лично против него является политически мотивированным и связано с решением ОАСК против директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

«Дело против меня - политическое. Я убежден, что кроме аргументов, которые я и моя защита уже озвучили, это еще и личная месть директора НАБУ Сытника за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США», - говорится в сообщении.

Также Волк напомнил, что дело, ответчиком в котором, в частности, был и Артем Сытник, по сути рассматривал Окружной административный суд Киева и вынес решение в декабре 2018 года.

«ОАСК установил, что Сытник как руководитель антикоррупционного ведомства превысил свои должностные полномочия, грубо нарушил законодательство Украины, в результате чего стал инструментом внешнеполитических процессов и вмешался в формирование внешней политики Украины. А вообще речь идет о деле разглашения информации следствия, саботаже избирательной кампании другого государства и многое другое. ОАСК как независимый суд установил: со стороны Сытника было превышение полномочий и вмешательство в выборы в США. И это нанесло ущерб интересам государства Украина», - уточнил председатель ОАСК.

«Сытник персонально заинтересован в том, чтобы дискредитировать судей Окружного административного суда и избежать ответственности за свои противоправные действия», - подчеркнул Вовк.

Напомним, речь идет о скандальном деле Лещенко-Сытника. В мае 2016 года Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии «Наша Украина» и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году. В документах также фигурировал американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с «черной бухгалтерией».

В октябре 2017 года Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску к директору НАБУ Артему Сытнику и к народному депутату от БПП Сергею Лещенко. Их обвинили в нарочном распространении материалов дела для влияния на выборы президента США, влиянии на внешнюю политику Украину, что нанесло ущерб интересам страны. Через год ОАСК признал противоправными действия Сытника и Лещенко о разглашении информации о Поле Манафорте.

Были опубликованы аудиозаписи разговора нескольких лиц, одним из которых являлся директор НАБУ Артем Сытник. Он прямым текстом говорил о поддержке Хиллари Клинтон – по сути решив за весь МИД и президента, кому Украина будет оказывать поддержку. Попытка утопить Трампа привела к нешуточному скандалу. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и председатель САП Назар Холодницкий заявили, что НАБУ и непосредственно Сытник влияли на ход президентских выборов в США в 2016 году. Президент США Трамп позднее публично заявил, что официальный Киев пытался саботировать его избирательную кампанию и требовал от тогдашней украинской власти немедленно расследовать факты противоправных действий Сытника. Впрочем, самому Сытнику все как с гуся вода. Он подал апелляцию а решение ОАСК и принялся мстить Вовку и его подчиненным.

Майское обострение закончилось ничем, вытесненное из информационного поля другой историей – попыткой надавить на Окружной суд Петром Порошенко. Он, напомним, пришел в ярость от решения суда по «Приватбанку» и потребовал в прямом эфире «порешать» что-то с непокорными судьями и перезагрузить ОАСК в целом. Полностью подконтрольная замглаве Администрации Президента Алексею Филатову Высшая квалификационная комиссия судей взяла под козырек и немедленно принялась пересеивать судей Окружного админсуда. Те, правда, стать жертвенными агнцами на пиарном алтаре Порошенко не пожелали и дружно «заболели» и на срочно созванное квалификационное оценивание нее явились.

В итоге Петр Алексеевич остался без булавы и от ОАСК все временно отстали, но лишь временно – в июле Артем Сытник подлил керосина в тлеющие угли и наслал на суд очередных людей в черном с обыском.

Формальная причина обысков менялась несколько раз. В итоге НАБУ обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

Павел Вовк заявил о том, что записи склеены начерно.

«Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их текст (сценарий) «по-деб*льному написан». В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время.

Да, голоса похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. Это же слышно по-разному шуму на фоне, ведь очень грубо, не профессионально сделан монтаж. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна».

Судья вновь заявил о том, что публикация разговоров и обыски в суде являются местью со стороны «проигравшей власти», а также давлением на суд и на него лично.

В околосудебных кругах же заговорили об истинных причинах травли суда со стороны НАБУ. Если прошлые обыски были спровоцированы местью за дело Манафорта, то нынешние явно направлены на блокирование работы суда, чтобы руки не дошли до рассмотрения еще одного дела против Сытника. В Окружном админсуде открыто производство по иску к директору НАБУ Сытнику и президенту Украины Петру Порошенко про установление отсутствия у главы государства полномочий назначать директора НАБУ. Соответственно ставятся под вопрос полномочия самого Сытника касательно выполнения должностных обязанностей и признание противоправным его действий на этом посту.

О перспективах этого иска говорит решение КСУ, который признал неконституционным некоторые положения закона «О Национальной комиссии, которая производить государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг». КСУ признал не соответствующим Конституции создание постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабмину и не входит в систему органов госвласти.

При этом полномочия Президента и ВР нельзя расширить законом или другим нормативно-правовым актом, а значит, никакого права назначать Сытника главой НАБУ у Порошенко не было.

Примечательно, что обыск НАБУ провел именно в кабинете судьи Арсирия, который рассматривает этот иск. Подозрительно, не правда ли?

Эх раз, да еще раз

Сам Вовк заявил, что намерен прийти на допрос в Гепрокуратуру.

«От следственных действий не прячусь. Будем защищаться и доказывать нашу правоту», — написал он.

Он также поинтересовался, готов ли директор НАБУ явиться на допрос по делу о коррупции.

«Интересно, готов ли директор НАБУ так же своевременно прибыть в Сарненский суд и отвечать перед законом по протоколу о коррупции? Или мы опять, вместо рассмотрения его дела, будем смотреть очередное Сытник-шоу для СМИ, как это уже было 26 июля?», — написал Вовк, намекнув на обыск в Окружном адмисуде, который прошел 26 июля.

Напомним, 25 июля директор НАБУ Артем Сытник не явился в Сарненский суд Ровенской области по делу о совершении им коррупционного правонарушения. Следующее заседание назначено на 8 августа.

Директора НАБУ обвиняют в коррупции, а конкретно - в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих относительно получения подарков

10 мая 2019 директора Сытника вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру по поводу его новогоднего отдыха в охотничьем хозяйстве «Полесское-Сарны», которое находится в поселке Страшево Сарненского района Ровенской области. Допрос был вызван тем, что аппаратура негласного снятия информации, установленная в доме отдыха «Полесское-Сарны» записала, как Сытник рассказал за праздничным, как в 2016 году опубликовал на сайте НАБУ «черную бухгалтерию Партии Регионов» о выплатах денег Полу Манафорту с целью скомпрометировать кандидата в президенты США Дональда Трампа и помочь кандидату в президенты США Хиллари Клинтон. Кроме того оказалось, что Сытник регулярно отдыхает в этом охотничьем хозяйстве, но ни разу при этом не платил ни за себя, ни за друзей, которых привозил с собой – развлечения антикоррупционеров оплачивал некий Николай Надейко из Ровно. Поговаривают, что примечателен он тем, что отсидел девять лет за разбойное нападение, совершенное 10 ноября 2004 года на гражданина Великобритании Кирана Доунза, который проживал в центре. Надейка работал у этого британца водителем и вместе с двумя подельниками ворвался в квартиру своего работодателя и заставил его открыть сейф, в котором хранились 15 тыс. долларов, а также забрал два мобильных телефона, ценные часы, куртку и автомобиль «Ленд-Ровер». После чего британца убили.

Более того, соучредителем охотничьего хозяйства «Полесское-Сарны», где регулярно отдыхает Сытник, является Акименко Андрей Павлович, известный как правая рука и бизнес-партнер криминального авторитета «Чебы», то есть Алексея Чеботарева – «спиртового короля», который находится в розыске по подозрению в организации похищения и пытки Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в январе 2014 года.

На допрос в Генпрокуратуру Сытник в итоге пришел, но давать показания прокурору отказался. Потом же стал петлять и на вызовы в Нацполицию раз за разом не являлся. Как писала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, он все время прятался за командировками и прочими надуманными причинами. Представитель Нацполиции был вынужден зачитать протокол о коррупции на трассе под Полтавой.

«Следовательно, все необходимые действия завершены. Теперь дело пошло в суд», - заявила Сарган.

Впрочем, это не последние дела против Сытника. Так, Государственное бюро расследований проверяет возможную причастность директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в «Укроборонпроме». Речь идет о взятках, которые могли получить силовики за закрытие дел против компаний, участвовавших в масштабных схемах воровства в «Укроборонпроме». Скандал разразился после расследования программы «Наші гроші». В НАБУ, разумеется, назвали расследование манипулятивным, но расследование пока не закончено.

Кроме того, Сытника обвинили в получении взятки от «Энергосети» в размере полумиллиона долларов. По этому факту прокуратура тоже открыла дело, которое, впрочем, не является первоочередным в списке расследований проделок главы НАБУ.

Думается, эта серия противостояния антикоррупционера и судей ОАСК будет не последней. У Артема Сытника своеобразное видение методов борьбы за свою порядком испятнанную репутацию. Он попросту пытается задушить тех, кто выводит его на чистую воду. Правда, Окружной админсуд оказался крепким орешком, так что запасаемся попкорном, господа - битва в самом разгаре.

Марина Бучанская, СпецКорр