"Это пролет над рынком труда": абитуриенты выбирают невостребованные специальности

Эксперты узнали, что ждет будущих выпускников.

На кого хотят учиться абитуриенты

Самыми популярными среди поступающих стали заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, а чаще всего молодые люди хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами.

В этом году 65 419 абитуриентов подали заявления на "Филологию". Почти столько же на "Право" – 65 077, на "Менеджмент" – 50 207, отмечают в Министерстве образования. Такая тенденция наблюдается как минимум последние пять лет, говорит Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта rabota.ua. Среди десяти самых популярных специальностей только четыре затребованы на рынке труда. В топе абитуриентов в этом году, кроме перечисленных трех самых популярных, следующие:

Компьютерные науки;

Среднее образование;

Журналистика;

Экономика;

Инженерия программного обеспечения;

Психология;

Медицина.

"Когда мы говорим о ТОП-10 специальностей, хочу отметить, что это характеризует не только популярность специальности, но и ее масштабность. У нас есть специальности в некоторых отраслях очень масштабные. Например, в области "Право" есть ровно одна специальность "Право", и на нее всегда очень много заявлений. Но есть некоторые области, которые сами по себе не очень широкие и разбиваются на более узкие специальности. Это особенно характерно для технических специальностей. Именно поэтому у нас технические специальности достаточно редко и в незначительном объеме попадают в такие рейтинги", – поясняет генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

"Это пролет над рынком труда"

Через шесть лет у нас будут дипломированные безработные, считает Татьяна Пашкина. Количество резюме на вакансию юриста – самое большое среди всех специальностей.

"Вакансий филологов у нас всего лишь несколько десятков в месяц, в то время как на продавцов-консультантов – несколько тысяч. Из-за этого люди, которые имеют диплом филолога, вынуждены идти работать администраторами, переводчиками, офис-менеджерами и так далее. Относительно менеджеров – никто не хочет брать менеджеров 22 лет, которые не имеют не то что опыта управления, но и опыта работы вообще", – говорит Пашкина.

Из десятка топ-специальностей можно отобрать четыре, которые еще могут быть затребованы. Это две компьютерные специальности, медицина и среднее образование.

"Все другое – психология, экономика, менеджмент, филология – это пролет над рынком труда. В этих профессия рынок просто не нуждается. Вузы их охотно выпускают, потому что это гарантированное финансирование. Но реальной практической необходимости в этих профессиях нет", – добавляет HR-эксперт.

Абитуриенты выбирают перечисленные специальности потому, что они самые понятные, считает Николай Скиба, эксперт направления "Образование" аналитического центра "Украинский институт будущего".

"Скажем, филология включает не только украинскую филологию, а и романо-германскую, восточную филологию. Для многих это старт возможности работать переводчиком или попасть за границу. Все остальное – это бэкграунд студента. Плюс, сейчас время текстов, мессенджеров. Человек, который профессионально может разбираться в текстах, будет иметь спрос. Право – это искажение украинской ситуации. Запутанность законов компенсируется количеством юристов. Конечно, этот рынок конкурентный, потому что качественных юристов мало, но привлекательность профессии остается: надежды сорвать куш и стать одним из топовых адвокатов, судьей и так далее", – говорит эксперт.

Большой спрос на топ-10 специальностей компенсируется тем, что поступить на них труднее. Чем больше желающих – тем выше планка. Например, проходной балл на "Международное право" в этом году – 194,25. Больше 190 балов надо было набрать на специальности "Международные отношения" и "Международные экономические отношения". Также больше 180 балов должны были набрать будущие журналисты, правоведы, филологи, экономисты, программисты.

Для сравнения, проходной бал на "Механическую инженерию" всего 101,54 бала, на "Электрическую инженерию – 107,7, "Агрономию" – 104,48.

Виталий Андроник

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