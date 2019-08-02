На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды Зеленского

На днях представители партии "Слуга народа", набравшей наибольшее число голосов на выборах в парламент, провели панельные дискуссии, которые больше были похожи на презентации планов реформ. Одна из таких панельных дискуссий касалась социальной сферы. На ней эксперт по социальным вопросам Галина Третьякова, прошедшая в Верховную Рады по спискам партии "Слуга народа", рассказала об основных проблемах в этой сфере и о том, какие законодательные изменения будут инициированы в этой сфере.

Во время панельной дискуссии говорилось о том, что изменения в социальной сфере будут проводиться по четырем направлениям, или четырем блокам:

пенсионная реформа;

изменение системы социального страхования;

возврат денег домохозяйствам;

честная компенсация за нанесение вреда жизни и здоровью людей.

"Если мы сделаем эти четыре блока, то социальная политика даст нам достойную жизнь, право на которую гарантировано Конституцией", – считает Галина Третьякова.

Новая пенсионная реформа

Наиболее подробно эксперт рассказала именно о том, какие изменения планируется внедрить в сфере пенсионного обеспечения.

В первую очередь парламентская фракция "Слуги народа" намерена запустить второй уровень пенсионного обеспечения. Напомним, он предполагает, что кроме обязательных отчислений в солидарную пенсионную систему, которая существует сейчас, будут введены и отчисления на персональные счета украинцев. Кроме того, может быть введен и третий уровень пенсионного страхования – добровольный.

"Мы также будем стимулировать сбережения граждан и в третьем уровне пенсионного обеспечения. При этом мы будем делать это без государственного накопительного фонда, не привлекая к этому государство", – сказала Галина Третьякова. Добавив, что в то же время будет создана "четкая и понятная" система государственного надзора за финансовыми учреждениями, которые будут заниматься пенсионным страхованием и накоплениями.

В перспективе деньги негосударственных пенсионных фондов планируется "заставить работать" на фондовом рынке.

"Запуск накопительного уровня пенсионного обеспечения даст для фондового рынка Украины дополнительный ресурс. Есть люди, которые сегодня не хотят заниматься предпринимательской деятельностью, но хотят накопить себе что-то на пенсию. Этот ресурс может использоваться как инвестиции и как кредиты для тех предпринимателей, которые хотят начать свою деятельность, хотят развивать экономику. Эти деньги могут работать как внутренние инвестиции. Но для этого мы должны создать систему доверия к тем финансовым учреждениям, которые могут концентрировать этот ресурс… Почему развиваются страны Европы? Потому что там есть доверие. Предпринимателей – к государству, людей – к таким предприятиям (которые аккумулируют их деньги. – Ред.). Нужно возродить доверие в этом треугольнике и сделать так, чтобы сбережения граждан были защищены. Это понемногу сделано в банковской системе, но совсем не сделано во внебанковской системе", – объяснила Галина Третьякова.

Кроме введения новых видов пенсионного страхования, будущих пенсионеров могут ожидать и другие новшества. Первое из них – добровольный выход на пенсию. Даже если человек достиг 70-летнего возраста, его не смогут уволить с работы на том основании, что он достиг пенсионного возраста.

"Человек должен идти на пенсию, только когда он этого сам захочет", – считает Галина Третьякова.

Очевидно, что такое новшество будет рассчитано на людей, которые даже в пенсионном возрасте полны здоровья и сил и хотят по-прежнему приносить пользу обществу. Или, наоборот, не хотят довольствоваться скудной пенсией.

А вот для тех, кто, напротив, уже не может или не хочет работать, хотя и не достиг пенсионного возраста, будут предложены другие нововведения. В частности, добровольный выбор пенсионного возраста. Это значит, что человек сможет уйти на пенсию и в 55 лет, и в 70. Однако формы социального обеспечения в разных случаях будут, очевидно, разными.

Еще один вариант, который хотят предложить людям предпенсионного или пенсионного возраста, – постепенный выход на пенсию.

"Человек сможет уже работать не 40 часов в неделю, а 30 или 20, замещая пенсией часть недополученного трудового дохода", – пояснила Галина Третьякова.

Когда пенсии вырастут существенно?

В "Слуге народа" признают, что проблемы с Пенсионным фондом серьезные, и с дефицитом ПФУ "мы ничего сделать не можем". Тем не менее Галина Третьякова заверила, что индексация пенсий будет проходить и в дальнейшем.

"Мы должны индексировать пенсии как минимум на индекс инфляции, а лучше – по той формуле, которая была введена в октябре 2017 года. Которая состоит на 50% из роста инфляции и на 50% – из роста фонда заработной платы. Мы это будем делать. Такая индексация должна проходить каждый год. В марте каждого года мы должны индексировать пенсии для того, чтобы они не утрачивали своей стоимости", – сказала она.

На сегодняшний день дефицит Пенсионного фонда традиционно покрывается из бюджета. А вот дальнейшая ситуация с Пенсионным фондом, по словам Третьяковой, будет напрямую зависеть от развития экономики.

"Мы хотим перезапустить экономику. Мы хотим скачок в экономическом развитии. Это стопроцентно даст скачок и в росте заработных плат, а после этого прыгнут вверх и пенсии", – сказала она.

Также эксперт напомнила, что экономические теории говорят о том, что для того, чтобы "запустить" экономику, нужно запустить внебанковскую сферу.

Новая система социального страхования и деньги для домохозяйств

Второй блок реформ будет связан с вопросами социального страхования. Прежде всего предлагается устранить государство от монополии в этой сфере.

"Мы переустановим систему общеобязательного государственного социального страхования – это Фонд социального страхования и Фонд по безработице, – в первую очередь предоставляя работодателям право выбирать, где покупать это страхование", – заявила Галина Третьякова.

Третий и четвертый блоки реформ обещают увеличить доходы украинцев. В частности, "вернуть домохозяйствам деньги" планируется путем изменения модели налогообложения.

"Мы забыли, что домохозяйства выполняют в макроэкономике очень важные задачи. Создают спрос, рождают человеческий капитал – наемный труд, предпринимательство и т.д. Поэтому у домохозяйства есть своя себестоимость. Мы должны сделать такую модель налогообложения, чтобы вернуть себестоимость домохозяйствам", – так во время панельной дискуссии эксперт объяснила суть изменений.

Планы сделать "честную компенсацию за нанесение вреда жизни и здоровью" также, очевидно, связаны с вопросами налогообложения и страхования. Однако более конкретно о них не сообщалось.

Возможно ли в Украине экономическое чудо

Эксперты по-разному оценивают возможность в ближайшее время "перезапустить" экономику. Экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук уверен, что это не быстрый процесс.

"Ни в какое "экономическое чудо" я не верю. Чудес в экономике не бывает. Мы сравниваем Сингапур сейчас и 50 лет назад и говорим: "Это экономическое чудо!" Нет, это не чудо, это 50 лет настойчивых изменений системы. И только когда было накоплено достаточное количество таких изменений, произошел качественный скачок. Мы должна накопить качественные изменения за счет реформ, и вот когда качество этих изменений станет таким, что увеличит интерес к Украине со стороны инвесторов, качество рабочей силы и т.д. – тогда это даст позитивный результат. Но не сразу. Не за год и не за 5. Возможно, лет за 10-15. Даже для того, чтобы сюда вошел какой-нибудь крупный инвестор и создал производство, нужно 3-4 года… Еще нужно учитывать, что мы вошли в период старения населения и из-за этого – дополнительной нагрузки на экономику. Из-за этого, в том числе, такого чуда, как было в Сингапуре, мы уже не сможем повторить. Сейчас другие условия", – говорит Борис Кушнирук.

А вот президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что вопрос быстрых изменений – это вопрос выживания Украины как государства.

"Я скажу так: у нас нет другого выхода, кроме как демонстрировать экономическое чудо, если мы не хотим, чтобы Украина перестала существовать как государство. Резкие изменения возможны, и Украине они действительно необходимы. А то, что они возможны, продемонстрировали много стран, в частности восточноазиатских. Эти страны тоже находились на довольно низком уровне развития, но за счет внутренних реформ начинали демонстрировать экономические успехи, показывали двузначные цифры роста ВВП. Я считаю, что для Украины тоже 5-10% – вполне реальные цифры. Только для этого нужно провести реформы. Налоговую, пенсионную. Провести дерегуляцию, приватизацию, земельную реформу. И в первую очередь – изменить систему правосудия и правоохранительную систему", – говорит Тарас Козак.

Что касается пенсионной системы, то эксперты сходятся в том, что в нынешнем ее виде она не только не сможет обеспечить пенсионерам достойное существование, но и серьезно тормозит развитие экономики.

"Существующая солидарная система не может обеспечить нормальный уровень пенсий и мешает развиваться экономике. Чтобы развивалась экономика, нужно, чтобы сюда пришли иностранные инвесторы А они придут, когда мы уменьшим налоги. Конечно, при этом тут должно быть еще верховенство права, честные суды и правоохранительные органы и т.д. А существующая пенсионная система не дает возможности снизить налогообложение. Даже сейчас, при высоких налогах, пенсии маленькие. А если мы снизим их – пенсионеры вообще останутся голодными. Мне кажется, тем людям, которые будут выходить на пенсию через 7-8 лет, пенсия не светит вообще. Или ее хватит только на хлеб и воду", – пугает Тарас Козак.

"Мы имеем долгосрочно дефицитную, фактически безнадежную систему пенсионного страхования, и эта проблема с каждым годом усугубляется, потому что население стареет, рабочая сила уезжает из страны", – констатирует Борис Кушнирук.

Некоторые из предложенных Галиной Третьяковой изменений вызывают дискуссии.

"Я считаю, что в Украине нужно делать более гибкую систему пенсионного обеспечения. Для получения пенсии у человека, конечно, должен быть достаточный трудовой стаж. Но при этом человек должен иметь возможность регулировать, когда ему уходить на пенсию. Только если он решит сделать это раньше, он лишится части пенсии. То же касается более позднего выхода на пенсию, в том числе при условии работы не на полную рабочую неделю. Накопленный стаж должен быть основанием для повышения пенсии после определенного возраста. Но что касается второй системы пенсионного страхования… За счет чего можно вводить второй уровень пенсионного страхования? Есть два варианта. Первый – уменьшить процент отчислений в солидарную систему и дать возможность оставлять часть единого социального налога на персональных счетах. В таком случае результатом может стать появление дополнительной "дыры" в Пенсионном фонде, которую придется закрывать за счет госбюджета. И второй вариант – увеличивать дополнительные обязательные платежи для работодателей или граждан. Но таким образом будет создаваться дополнительное давление на фонд оплаты труда и стимулировать тенизацию зарплат. Тем более, сегодня никто не в состоянии гарантировать, что эти деньги на персональных счетах сохранятся. Потом что это будут вложения в какие-то активы, в ценные бумаги, которые могут, в том числе, падать в цене. Кроме того, нет гарантий, что эти деньги просто не украдут", – говорит Борис Кушнирук.

Он придерживается мнения, что нужно идти по пути уменьшению взносов в солидарную пенсионную систему.

"Это способствует выводу зарплат из тени, хотя в первое время увеличит дефицит ПФУ. И надо честно сказать людям, что взносы в солидарную пенсионную систему гарантируют им какой-то социальный минимум после выхода на пенсию. Больше за счет государства им не гарантируется ничего. И надо дать людям возможность добровольного накопления и ввести льготы при налогообложении, чтобы часть средств они могли направлять на негосударственную систему пенсионного обеспечения.

Я также сторонник того, чтобы вообще отказаться от системы страхования по безработице, а страхование от несчастных случаев на производстве и потери кормильца должно возлагаться на негосударственную систему страхования. Нужно отвязать это страхование от фонда заработной платы, чтобы уменьшить давление на него. То же самое касается компенсации за временную нетрудоспособность. Больничные тоже должны покрываться за счет негосударственного страхования. Причем может быть система, что три недели в год покрывает предприятие, а все, что больше – или за счет страховки, или вообще не должно покрываться. Это нужно сделать, чтобы сократить нагрузку на фонд оплаты труда", – предлагает Борис Кушнирук.

Александра Романюк

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