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Неїжпапа: ВМС України зміцнюватимуть співпрацю з Шостим флотом США

21.11.2024 / 09:10
Військово-Морські сили України зміцнюватимуть співпрацю з Шостим флотом США у сфері навчання українських моряків і захисту портів, повідомив Командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Провів телефонну розмову з командувачем Шостого флоту Сполучених Штатів Америки віцеадміралом Джеффрі Андерсоном", - написав Неїжпапа в телеграмі у середу.

За його словами, також обговорили можливе проведення навчань із протимінної тематики для українських військових моряків у рамках "Сі Бриз". Віцеадмірал ВМС ЗСУ зазначив, що "підготовка - це основна частина нашого успіху. Чим більше моряків отримають сучасні знання, тим краще ми зможемо протистояти ворогу".

"Ще одна важлива тема - посилення протиповітряної оборони для захисту портової інфраструктури. Порти - це не лише стратегічні об'єкти, а й велика частина економічної стабільності України", - додав Неїжпапа.

Він також подякував віцеадміралу за всебічну підтримку з боку Сполучених Штатів і запропонував долучитися до Коаліції з розбудови морських можливостей України. "Разом ми можемо досягти ще більшого", - упевнений командувач ВМС ЗСУ.

За його словами, Андерсон відзначив професіоналізм і рішучість українських військових. "Цінуємо кожен крок підтримки наших партнерів", - підсумував Неїжпапа.

ВМС ЗСУ, Шостий флот
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