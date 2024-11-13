Войти | Зарегистрироваться
13:04

четверг,
21 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський: Доки європейські лідери думають про вибори, путін зосереджений на тому, щоб виграти цю війну

20.11.2024 / 15:23
Доки деякі європейські лідери думають про вибори за рахунок України, російський диктатор володимир путін зосереджений на тому, щоб виграти цю війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європарламенту у вівторок, 19 листопада.

"Наразі путін привів до кордонів України 11 000 північнокорейських військовослужбовців. Цей контингент може зрости до 100 000 осіб. Доки деякі європейські лідери думають про вибори або щось таке за рахунок України, путін зосереджений на тому, щоб виграти цю війну. Він не зупиниться сам. Чим більше в нього часу, тим гіршими стають умови", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, кожен сьогоднішній день - найкращий момент для того, щоб натиснути на росію ще сильніше.

Президент наголосив, що рф не матиме реальної мотивації для участі в змістовних переговорах "без пожеж на складах боєприпасів на російській території, без порушення військової логістики, без зруйнованих російських авіабаз, без втрачених можливостей із виробництва ракет і безпілотників та без конфіскації активів".

"Ви прекрасно знаєте, що путін не цінує ні людей, ні правила. Він цінує тільки гроші і владу. Саме ці речі ми маємо в нього забрати, щоб відновити мир", - наголосив Зеленський.

Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 ноября
20 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.