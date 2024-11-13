Зеленський: Доки європейські лідери думають про вибори, путін зосереджений на тому, щоб виграти цю війну

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до Європарламенту у вівторок, 19 листопада.

"Наразі путін привів до кордонів України 11 000 північнокорейських військовослужбовців. Цей контингент може зрости до 100 000 осіб. Доки деякі європейські лідери думають про вибори або щось таке за рахунок України, путін зосереджений на тому, щоб виграти цю війну. Він не зупиниться сам. Чим більше в нього часу, тим гіршими стають умови", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, кожен сьогоднішній день - найкращий момент для того, щоб натиснути на росію ще сильніше.

Президент наголосив, що рф не матиме реальної мотивації для участі в змістовних переговорах "без пожеж на складах боєприпасів на російській території, без порушення військової логістики, без зруйнованих російських авіабаз, без втрачених можливостей із виробництва ракет і безпілотників та без конфіскації активів".

"Ви прекрасно знаєте, що путін не цінує ні людей, ні правила. Він цінує тільки гроші і владу. Саме ці речі ми маємо в нього забрати, щоб відновити мир", - наголосив Зеленський.