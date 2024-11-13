Зеленський: Міноборони і військове командування мають представити нову систему контрактів

Про це Зеленський сказав, представляючи у парламенті План стійкості, передає УНН.

«Міністерство оборони та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в Збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України. Ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову. І не потрібно жодних спекуляцій: наша держава не готує зниження мобілізаційного віку. На основі нових контрактних підходів ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не мобілізації», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, перше засідання технологічної Ставки відбудеться на початку грудня для розвитку військових технологій. Україна планує виготовити 3 тисячі крилатих ракет та 30 тисяч безпілотників у 2024 році.