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Зеленськийрозповів, коли представить повний план внутрішньої стійкості України з усіма додатками

20.11.2024 / 11:14
Повний план внутрішньої стійкості України з усіма додатками буде представлено у грудні цього року. Він стане першою українською доктриною, яка має провести країну від війни до миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посилання на його виступ у Верховній Раді.

"Повністю план внутрішньої стійкості для нашої держави з усіма додатками буде представлений і переданий в грудні цього року.", - сказав Зеленський.

Президент окреслив чотири пункти плану:

  • єдність;
  • фронт;
  • зброя;
  • гроші.

Також, як розповів Зеленський, у плані є ще шість пунктів:

  • Енергетика - найбільш закритий через злочинне прагнення росії вкинути Україну в блекаут.
  • Безпека - йдеться саме про внутрішню безпеку у наших містах і громадах.
  • Громади - пункт щодо взаємодії між державою та місцевим самоврядуванням.
  • Людський капітал - пункт, присвячений нашому стратегічному завданню - створити всі умови для українців всіх поколінь і будь-якого походження, щоб жити та розвиватися в Україні.
  • Культурний суверенітет - як логічний результат зростання людського капіталу в Україні.

"Та ще один, десятий пункт плану стійкості, який підсумовує шлях нашої держави та народу протягом тисячі днів цієї війни та водночас залишає моральну основу для життя України в майбутньому, - це політика героїв", - додав президент.

Він зазначив, що всі десять пунктів внутрішнього плану стійкості разом з додатками до кожного пункту фактично стануть першою українською доктриною, яка має провести Україну від війни до миру.

Зеленський
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