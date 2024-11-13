Зеленськийрозповів, коли представить повний план внутрішньої стійкості України з усіма додатками

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посилання на його виступ у Верховній Раді.

"Повністю план внутрішньої стійкості для нашої держави з усіма додатками буде представлений і переданий в грудні цього року.", - сказав Зеленський.

Президент окреслив чотири пункти плану:

єдність;

фронт;

зброя;

гроші.

Також, як розповів Зеленський, у плані є ще шість пунктів:

Енергетика - найбільш закритий через злочинне прагнення росії вкинути Україну в блекаут.

Безпека - йдеться саме про внутрішню безпеку у наших містах і громадах.

Громади - пункт щодо взаємодії між державою та місцевим самоврядуванням.

Людський капітал - пункт, присвячений нашому стратегічному завданню - створити всі умови для українців всіх поколінь і будь-якого походження, щоб жити та розвиватися в Україні.

Культурний суверенітет - як логічний результат зростання людського капіталу в Україні.

"Та ще один, десятий пункт плану стійкості, який підсумовує шлях нашої держави та народу протягом тисячі днів цієї війни та водночас залишає моральну основу для життя України в майбутньому, - це політика героїв", - додав президент.

Він зазначив, що всі десять пунктів внутрішнього плану стійкості разом з додатками до кожного пункту фактично стануть першою українською доктриною, яка має провести Україну від війни до миру.